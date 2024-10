Ehemaliges Seniorenheim der Caritas Klara-Gase-Haus bleibt bis Mitte 2027 eine Flüchtlingsunterkunft

Das Klara-Gase-Haus befindet sich in zentraler Lage im Stadtteil Wersten. Es verfügt über 36 voll ausgestattete und teilweise barrierearme Zimmer mit einer Gesamtkapazität von 107 Unterbringungsplätzen. Der Caritasverband ist Eigentümer des Gebäudes, das Grundstück wird in Form einer Erbpacht bezogen. Verpächterin ist die Kirchengemeinde St. Maria Rosenkranz in Wersten.