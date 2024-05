Gesamtschule Stettiner Straße in Düssedlorf-Garath Kein Platz für eine Hausmeisterwohnung

In dem Antrag von CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und Freie Wähler heißt es: „Diese geschaffenen Werte gilt es, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die hier verwendeten Steuergelder, so gut wie möglich zu bewahren. Aufgrund der Zunahme von Schäden in den Bereichen Vandalismus, Graffiti-Beschmierungen und Einbrüchen sowie Einbruchsversuchen außerhalb der Schulzeiten sehen die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 genau dies aber gefährdet.“ Als einen Grund dafür sehen die Politiker die Lage der Schule. In nordöstlicher Richtung liege der Schulstandort am Rande des Waldes ohne soziale Kontrolle durch eine Nachbarschaft. Abhilfe könnte da ein Hausmeister schaffen, der präsent vor Ort ist. Für die Mitglieder des Gremiums ist es unstrittig, dass allein schon das Wissen darum zu einem Rückgang der genannten Schäden führen würde.