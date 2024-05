Kinderbetreuung in Düsseldorf Gelder für verbesserte Ausstattung von Kitas

Die Diakonie Düsseldorf erhält rund 125.000 Euro für Arbeiten an der dreigruppigen Kindertageseinrichtung an der Dresdener Straße 61 in Hellerhof. Bei einer Spielplatzbegehung durch einen Sachverständigen wurde festgestellt, dass der Spielbereich für die Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt dringend einer Überarbeitung bedarf. Der Bereich für die Kinder unter drei Jahren wurde bereits 2017 neu angelegt und befindet sich in einem guten Zustand. Auch für eine weitere Kita, der Einrichtung am Striegauer Weg in Vennhausen, erhält die Diakonie Gelder, diesmal in Höhe von rund 188.000 Euro. Aufgrund der Erweiterung einer Gruppe für Kinder unter drei Jahren bedarf die Außenanlage der Tageseinrichtung einer Umgestaltung bzw. Anpassung an die Bedürfnisse der jungen Kinder. Es sollen Spielangebote für diese Altersklasse geschaffen werden, bei gleichzeitiger Überplanung der vorhandenen abgespielten und zum Teil ungenutzten Außenflächen der Kita.