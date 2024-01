Sport in Düsseldorf Barfuß durch den Benrather Forst

Jörg Otte weiß, wie es geht. Den guten Vorsatz „mehr Bewegung“ hat der Neu-Benrather im Sommer 2023 nicht bloß in die Tat umgesetzt, sondern bis heute durchgehalten. 2022 ist er mit seiner Familie in die Paulsmühler Wohnanlage Mühlenquartier gezogen. Laufen im Benrather und Hasseler Forst ist für den promovierten Wissenschaftler, der für das schwedische Karolinska-Institut in Stockholm als Molekular-Mediziner im Bereich Kinderkrebsforschung im Home-Office tätig ist, längst zum festen Bestandteil seines Wochenplans geworden. Der Sport dient ihm als Ausgleich zur täglichen Arbeit am PC. Ottes Durchhalte-Tipp: Gemeinsam geht es leichter!