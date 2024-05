Vereinsleben in Düsseldorf Aus einem Ehrenamt wurden jetzt drei

Wer nun nachrechnet, kommt schnell darauf, dass in diesem Jahr das 75-jährige Bestehen ansteht. Parallel dazu wird das in den Verein integrierte Heimatarchiv, das unter der Leitung von Wolfgang D. Sauer steht, 45 Jahre alt. Um beides gebührend würdigen zu können, wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Gefeiert werden soll im September übrigens in der Dankeskirche oder in deren angeschlossenem Arndt-Saal.