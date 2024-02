Parkmöglichkeiten in Düsseldorf Ärger um Parkplatzrückbau in Lohausen

Wer eine Weile vor dem Lotto-Geschäft mit einer Post-Filiale von Veronika Wiesweg an der Niederrheinstraße 79 steht, kann einen regen Parkverkehr beobachten. Freie Parkplätze bleiben nur kurz unbesetzt, es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Kunden, die teilweise schwere Pakete in das Geschäft schleppen. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass nun eine erhebliche Unruhe aufkam, als zufällig bekannt wurde, dass die sechs Schrägparkplätze vor dem Laden in drei Längsstellplätze umgewandelt werden sollen.