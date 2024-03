Hausbewohner konnten am Abend in ihre Wohnungen zurück Imbiss in Derendorf brennt komplett aus

Düsseldorf · Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag das Feuer in eine Imbiss an der Franklinstraße löschen. Aus dem verrauchten Lokal hatte sich eine Person selber in Sicherheit gebracht, diese wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gefahren.

12.03.2024 , 19:27 Uhr

Gegen 15 Uhr war die Feuerwehr von einem Anwohner alarmiert worden. Foto: dpa/Marijan Murat

Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr meldete ein Anrufer der Feuerwehr Düsseldorf einen Brand im Stadtteil Derendorf. Dunkle Rauchschwaden wiesen den Einsatzkräften bereits auf der Anfahrt den Weg. Nach nur drei Minuten trafen die ersten Kräfte an der Einsatzstelle in der Franklinstraße ein. Dort brannte die Küche in einem Gastronomiebetrieb. Das Feuer konnte durch einen Löschtrupp schnell gelöscht, die Ausbreitung auf das Wohngebäude verhindert werden. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte am Dienstagabend die Feuerwehr mit. Über das Rohr einer Lüftungsanlage in dem Imbisslokal kam es auch auf dem Dach zum massiven Austritt von dunklem Brandrauch. Eine Person befand sich zunächst noch in dem komplett verrauchten Imbiss und konnte diesen eigenständig verlassen. Sie wurde umgehend durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Währenddessen gelang es einem Löschtrupp, das Feuer in der Küche unter Kontrolle zu bringen. Parallel zur Brandbekämpfung wurde das Gebäude kontrolliert. Hier konnte keine Schadensausbreitung festgestellt werden, das Brandereignis blieb auf den im Erdgeschoss befindlichen Imbiss begrenzt. Der Dachbereich und Verlauf des Abluftrohres wurde nach Feuerwehrangaben unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hierzu wurde auch eine Drehleiter in Stellung gebracht. Die Rheinbahn musste kurzzeitig den Betrieb der Straßenbahn im Bereich der Einsatzstelle unterbrechen. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich das Erdgeschoss musste durch die Stadtwerke von der Strom- und Gasversorgung getrennt werden. Der Weiterbetrieb des Imbisses ist vorerst nicht möglich, berichtete die Feuerwehr weiter: Aufgrund der Verschmutzung durch den Brand wurde das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz hinzugezogen. Nach gut einer Stunde konnten die 34 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

(rö)