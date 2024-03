Werben um den Pflegenachwuchs Hauptschüler besuchen EVK-Pflegeschule

Die „Girls- und Boys-Academy Düsseldorf“ richtet sich an Mädchen und Jungen der siebten Klasse. Sie ist eine Initiative des Landes. Düsseldorf ist eine von fünf Pilot-Kommunen, in der die Initiative durchgeführt wird. Umgesetzt wird das Projekt von der Stadt, der Agentur für Arbeit in Düsseldorf, der Unternehmerschaft Düsseldorf und der Stiftung Pro Ausbildung. Am 20. März kommen 23 weitere Schüler der Düsseldorfer Hauptschule in die Pflegeschule am EVK Düsseldorf. Diese gehört zur Stiftung Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf.