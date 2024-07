Interview mit Hartmut Görgens „Ich wäre traurig über eine Schließung des Bürgerhauses“

Görgens Mich sprach an einem Sonntagmorgen im Dezember 1976 in der Gaststätte „Alde Brück“, die ich mir an jenem Morgen für meine Wahlkreis-Tour ausgesucht hatte, ein junger Mann an. Ich saß damals für die SPD im Stadtrat für den Wahlkreis Benrath-West und Alt-Reisholz. Es war der 27-jährige Elmar Weischede, der damals wie heute Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins Reisholz war und ist. Er fragte mich, ob ich nicht eine Verwendung wisse für den leer stehenden Kinosaal. Er sei mit seinen Geschwistern Eigentümer des Saales.