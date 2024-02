Stadtgrün in Düsseldorf Grünordnungsrahmenplan für den Stadtbezirk 5 wird vorgestellt

Vor einem Jahr haben etwa 1600 Menschen an einer Online-Umfrage der Stadt zu der Fragestellung teilgenommen, wie sich die Grün- und Freiflächen im Düsseldorfer Norden weiterentwickeln sollen. Sie haben Anregungen gegeben sowie Wünsche und Kritik formuliert, die in den Entwurf des Grünordnungsrahmenplans eingeflossen sind. Interessierte können sich nun über die Zielsetzungen und Maßnahmen informieren, mit Vertreterinnen und Vertretern des beauftragten Planungsbüros sowie der Verwaltung diskutieren und sich so in den Planungsprozess aktiv einbringen.