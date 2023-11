Bezirksvertretung hat Befreiung erteilt Grünes Licht für Wohnhaus nahe Haus Spilles

Ernst Welski, der für die Grünen in der BV 9 sitzt, sieht aber noch einen ganz anderen Punkt kritisch. Die Verwaltung bestreite, dass die geltende Denkmalerhaltungssatzung auch die Schlossparkstraße umfasse, sagt er. Seines Erachtens „wurde die Zustimmung zu der Bauvoranfrage aufgrund fehlender Hinweise in der Verwaltungsvorlage sowie Falschauskunft dazu erschlichen, was den Beschluss anfechtbar macht“. Die Verwaltung sieht das auch nach erneuter Anfrage unserer Redaktion anders. Zwar gab es im März 2017 einen Ratsbeschluss für eine Denkmalbereichssatzung rund um das Rathaus, allerdings stelle dieser beim Erlass nicht den letzten Verfahrensschritt dar, sondern es müsse noch eine Genehmigung der Bezirksregierung als Obere Denkmalbehörde geben. Hierbei sei eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit und inhaltliche Übereinstimmung mit der Stadt da gewesen. Es habe jedoch Kritikpunkte am Satzungstext gegeben, sodass es im ersten Schritt zu keiner Genehmigung der Denkmalbereichssatzung kam. Wegen der Novelle des dazugehörigen Gesetzes ist das Verfahren offen.