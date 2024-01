BV gibt auch Geld für neuen Bouleplatz Schönheitsreparaturen in sechs Kitas

Von diesem Rest-Geld sollen nun Verschönerungsarbeiten in sechs Kindertageseinrichtungen im Stadtbezirk 9 bezahlt werden. Die Arbeiten sollen im Laufe dieses Jahres erfolgen, heißt es in der Beschlussvorlage, der die Mitglieder in der Dezember-Sitzung gefolgt sind. Im Einzelnen geht es um diese Projekte: In der Kita Am Köhnen (Hassels) 71 werden Bodenbelagsarbeiten im Treppenhaus inklusive der Stufen für 30.000 Euro saniert. In der Kita Braunsberger Straße 19 (Hassels) sollen Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten im Flur sowie in Teilbereichen der Küche erfolgen: geschätzte Kosten 30.000 Euro. In der Kita und dem Kinderclub In der Donk 66 (Hassels) sollen Bodenbelagsarbeiten für 37.500 Euro durchgeführt werden. In der Kita Otto-Hahn-Straße 40 (Wersten) stehen ebenfalls Bodenbelagsarbeiten in Teilbereichen für 30.000 Euro an. Die Kita Reusrather Straße 3 (Wersten) erhält einen neuen Innenanstrich, zudem wird die komplette Einrichtung erneuert. Beide Maßnahmen sind mit 25.000 angesetzt. In der Kita Werstener Feld 16 (Wersten) wird das Haupthaus innen einmal komplett neu gestrichen für 15.000 Euro.