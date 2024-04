Schulen von Wersten bis Urdenbach Bezirkspolitik gibt Geld für Projekte in sieben Grundschulen

In ihrer jüngsten Sitzung hat die Bezirksvertretung (BV) 9 aus ihren Unterhaltungsmitteln 167.000 Euro freigegeben, damit die Stadt in sieben Grundschulen Projekte oder Baumaßnahmen durchführen kann.



Grundschule Urdenbach Garather Straße Von der Schule wurde der Wunsch geäußert, einen Fahrradunterstand für die bereits vorhandenen Fahrradstellplätze an der Garather Straße 16 zu errichten. Die Kostenschätzung von 22.000 Euro umfasst die Lieferung der Modularteile, Herstellung Fundamente und die Montagekosten.



Dependance der Urdenbacher Grundschule an der Urdenbacher Allee: Anschaffung und Bau von Fahrrad- und Rollerständern, da die Schule noch weitere Abstellmöglichkeiten benötigt. Der Kostenvoranschlag in Höhe von 5000 Euro beinhaltet die Lieferung und die Montagekosten für 35 Fahrradständer und 25 Rollerständer. Zudem soll hier das Vordach für 3000 Euro angestrichen werden. So sollen die zwölf Pfosten farblich gestaltet werden. Laut Stadt soll hierbei das Farbkonzept des Hauptstandortes an der Garather Straße aufgegriffen werden. Mit der farblichen Neugestaltung werde nicht nur eine optische Aufwertung erreicht, sondern auch schulorganisatorische Abläufe vereinfacht, wie die Sammelpunkte für die einzelnen Klassen.