Ziel ist die Belebung des Mintropplatzes Ein Geburtstagsfest für den Maler Theodor Mintrop

Initiiert hatte das Geburtstagsfest Inge Sauer vom Projekt „Da sind sie ja! - Düsseldorfer Künstler in unseren Straßen.“ Mitorganisiert haben das Zentrum plus der AWO an der Mintropstraße, das Projekt „Arbeit und Leben Nordrhein-Westfalen“ und eben Platzgrün. „Was verbindet die Menschen, die an einer Straße leben?“, fragte Sauer und gab die Antwort direkt selbst. „Der Straßenname. Aber meistens weiß doch keiner irgendetwas über den Namensgeber.“ Genauso wie es eben am Mintropplatz und an der Mintropstraße sei. „Auch aus diesem Grund, um Theodor Mintrop den Leuten an der Straße ins Bewusstsein zu heben, haben wir die Geburtstagsfeier organisiert“, so Sauer.