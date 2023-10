Führungen in Düsseldorf Gartenamt bietet Führungen im Zeichen des Herbsts

Parkführung Um die „Herbstfärbung in einem unbekannten Innenstadt-Park“ geht es bei der Führung von Claus Lange am Samstag, 28. Oktober, 15 Uhr, durch den Malkastenpark. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am Parkeingang am Jacobi-Haus (Malkasten). Die Teilnahme an der Führung kostet sieben Euro, darin ist der Eintritt zu dem privaten Park enthalten.