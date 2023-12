Stadtteilprojekt in Düsseldorf Garath bekommt ein neues Quartiersmanagement

Ziel von Garath 2.0 ist, nachbarschaftliches Zusammenleben zu stärken und mit kleinen Aktionen die Außenwahrnehmung zu verbessern. Das sei in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen gelungen, so das Fazit der Stadtverwaltung. „Dazu trägt das Quartiersmanagement bei, das in den vergangenen Jahren zahlreiche Veranstaltungen in den Vierteln organisiert hat. In den nächsten Jahren soll das Miteinander, das nachbarschaftliche Leben weiter gestärkt werden“, sagt Beigeordnete Cornelia Zuschke. Zu Beginn des Jahres 2024 soll sich das neue Quartiersmanagement mit verschiedenen Aktionen im Stadtteil vorstellen.