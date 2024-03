Aktion im Garather Zentrum plus Ein Geben und Nehmen

Eine Dame fragt nach einer Spendenbox, doch auch dahinein soll sie nichts werfen, sagt eine der Ehrenamtlichen. Bis 16 Uhr soll am liebsten alles weg sein, was im Vorfeld an zwei Tagen gespendet wurde. Für die Sachen, die übrig bleiben, werden andere nachhaltige Ideen gesucht. Deshalb kann sich die vornehmlich weibliche Kundschaft dann auch noch in den Kartons vom letzten Gabentisch im September 2023 umsehen. Da war das Motto Accessoires. Und davon sind noch Halstücher, Ketten und Gürtel übrig geblieben.