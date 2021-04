Planung wird euroapweit in Abschnitten ausgeschrieben : Für Radschnellweg sind erste Förderanträge gestellt

Stadtbezirk 9 Wenn die Anträge positiv vom Land beschieden werden, wird die Ausführungsplanung europaweit ausgeschrieben. Die Stadttochter IPM kommt erst bei der Bausausführung hinzu.

Allmählich geht es voran bei der Umsetzung des Radschnellweges, der auf einer Länge von rund 25 Kilometern von Neuss über Düsseldorf nach Langenfeld und Monheim geführt werden soll – wenn auch nur in kleinen Schritten. Bereits 2013 erhielt das gemeinsame Projekt der beteiligten Städte beim Landeswettbewerb für den Bau neuer Radschnellwege in NRW den Zuschlag.

Die Trasse verläuft von der Neusser Innenstadt über die Südbrücke und Volmerswerth und Flehe zur Heinrich-Heine-Universität und von dort weiter durch Wersten und Holthausen in die Bezirkszentren Benrath und Garath. In Garath verzweigt sich der Radschnellweg Süd in einen Ast Richtung Langenfeld und einen Ast über Hellerhof bis zur Stadtgrenze von Monheim-Baumberg. Ab diesem Anschlusspunkt verläuft der Radschnellweg weiter über Monheim-Mitte in Richtung der südlichen Stadtgrenze Monheims. Angedacht ist eine mögliche Verlängerung der Verbindung über Leverkusen nach Köln.