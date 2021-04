Baumaßnahmen für den Schnellzug RRX : Für den RRX müssen mehrere Brücken umgebaut werden

Für den Schnellzug RRX, der künftig alle 15 Minuten durch das Rheinland fahren soll, sind an vielen Stellen Arbeiten an den Gleisen nötig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Düsseldorf Bei dem Neubau an der Hildener Straße müsste die Stadt sieben Millionen Euro zahlen, wenn sie eine ansprechendere Brücke möchte. Unter der Brücke Henkelstraße ist nun doch genügend Platz, um einen Kreisverkehr zu bauen.

Regelmäßig trifft sich bei der Stadt die RRX-Kommission. Denn dafür, dass in ein paar Jahren der Schnellzug RRX im 15-Minuten-Takt durch das Rheinland fährt, gibt es viel zu erledigen, auch im Düsseldorfer Süden. Zuletzt haben die Teilnehmer Anfang Februar digital per Videokonferenz getagt. In der jüngsten Sitzung wurden die Mitglieder des Stadtrates über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Unter anderem ging es um diese Themen: