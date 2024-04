Kommunalwahl 2025 Erfreut über Erhalt des Stadtbezirks 10

Stadtbezirksgrenzen sind mehr als nur Striche in der Landschaft, sagt einer, der es wissen muss: Jürgen Bohrmann (SPD), Bezirksbürgermeister in Düsseldorfs kleinstem Stadtbezirk. Er ist in Garath nicht nur aufgewachsen, sondern lebt immer noch dort. Sein Stellvertreter ist Klaus Erkelenz (CDU), der seit Jahrzehnten in Hellerhof zu Hause ist. Damit hat das Duo, das Ende des Jahres die Positionen erneut tauscht, beide Stadtteile abgedeckt, die den Stadtbezirk 10 bilden.