Antonius-Schützen aus Hassels organisieren das Fest Familienfest zieht auf Sportanlage um

Wie in den vergangenen Jahren wird es wieder die große Tombola geben. Alle Preise sind gestiftet und jedes Los gewinnt. Der Erlös der Tombola wird an den Düsseldorfer Gute-Nacht-Bus gespendet. Um 12 Uhr startet das Fest, um 12.20 Uhr das Bühnenprogramm: bis 12.30 Uhr zeigt die Tanzgarde der Paulsmühler Jecken, was sie drauf hat, von 12.50 bis 13 Uhr spielt die Trommel-AG der Hermann-Gmeiner Grundschule, von 13.15 bis 13.45 Uhr singt der Gospelchor des Vereins Christ Ambassadors Gospel Ministry, von 14 bis 14.30 Uhr präsentiert sich die Tanzschule Budde, um 15 Uhr tritt Sänger Enkelson auf, gegen 16 Uhr geht es weiter mit einer Line-Dance-Demonstration. Das Fest endet mit der Ziehung der Tombolagewinne und einem Hassels-Quiz.