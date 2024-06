Anschluss des Henkel-Heizkraftwerkes Ende der Fernwärme-Baustellen ist in Sicht

Im Januar 2023 waren die ersten Arbeiten in Benrath in Höhe der Schönen Aussicht gestartet. Hintergrund der Baumaßnahme ist, dass die Stadtwerketochter Netzgesellschaft Fernwärmeleitungen bis ins Henkel-Werk verlegen will. Ab Ende des Jahres soll dann die Kamin-Abwärme des Henkel-Kraftwerks in das Fernwärmenetz der Stadtwerke eingespeist werden. Die entsprechenden Arbeiten im Henkel-Werk sind beendet. Doch bis zur Inbetriebnahme gibt es für die Netzgesellschaft noch so einiges zu tun. Das ist der aktuelle Stand für die einzelnen Baustellenabschnitte: