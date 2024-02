Schulplatzvergabe in Düsseldorf Eltern fordern mehr Plätze für Fünftklässler am Rückert

Das Friedrich-Rückert-Gymnasium ist beliebt. So haben sich in diesem Jahr weit mehr Kinder dort angemeldet, als die Schule aufnehmen kann. 47 Kinder erhielten deshalb eine Absage und müssen sich nun an einer anderen Schule bewerben. Doch das wollen die Eltern nicht einfach so hinnehmen, denn die Schulen in der Umgebung haben ebenfalls mehr Anmeldungen erhalten als sie Plätze haben. Die künftigen Fünftklässler müssten somit weite Schulwege in Kauf nehmen.