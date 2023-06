Verkehr in Düsseldorf-Eller Unterführungen sollen sicherer werden

Bahn-Unterführungen sind selten Orte, die man als Fußgänger gern passiert. Insbesondere in den dunklen Abendstunden empfinden viele Menschen solche Bereiche als Angsträume. Das gilt auch für die Unterführungen in Eller, die nun Thema in der Bezirksvertretung wurden. Einstimmig beschlossen die politischen Vertreter in der jüngsten Sitzung, an drei Stellen im Stadtteil das Beleuchtungskonzept zu erneuen, um „das subjektive Sicherheitsempfinden durch eine verbesserte Beleuchtungssituation zu erhöhen“, heißt es in der Beschlussfassung.