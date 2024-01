Handel in Düsseldorf Ein Stadtteil-Hausmeister für Benraths Fußgängerzone

Und dann setzt die AGB-Vorsitzende auch noch auf Unterstützung aus der Bezirksverwaltungsstelle und der Stadtteilpolitik. Diese sind auch Mitglied in einem Runden Tisch für Benrath, der im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, und in dem sich auch die Industrie- und Handelskammer engagiert. In einem ersten Aufschlag war man im Sommer bereits mit einigen Vermietern ins Gespräch gekommen. Auch in diesem Jahr soll es weitere Treffen geben. So ist für den 26. Februar ein Termin angesetzt, in dem es um die Markenbildung für Benrath geht. Dazu sind sowohl die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft als auch die Händler eingeladen, die dort nicht organisiert sind. Das gemeinsame Ziel, so Nitschke, müsse sein, „den Ort zu stärken.“