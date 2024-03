Bezirksvertretung in Bilk Anwohner der Clemensstraße wünschen sich einen Bücherschrank

Bürgerschaftliches Engagement genießt in der Bezirksvertretung 3 ein hohes Ansehen. Meist dürfen die Bürgerinnen und Bürger schon zu Beginn der Sitzung ihr Anliegen vortragen, bevor die eigentlichen Tagesordnungspunkte an der Reihe sind. Das war auch bei einer Anwohnerin der Clemensstraße der Fall, die die Errichtung eines Bücherschrankes an der Ecke Chlodwigstraße anregte. Aus der Nachbarschaft hätte sie dazu bereits großen Zuspruch erhalten. „Wir glauben, dass dort viele Menschen vorbeikommen“, sagt sie. „Und erhoffen uns davon noch mehr nachbarschaftliche Kommunikation.“