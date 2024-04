Gut gemacht Söckchen für warme Füße und Musik für warme Herzen

Gelder für Beratung Die Bearded Villains ist eine Gruppe, die aus leidenschaftlichen Bartträgern besteht, die sich regelmäßig treffen und sozial engagieren. Die Grundsätze in der Bart-Bruderschaft sind: Respekt allen Menschen gegenüber und Loyalität gegenüber der Gemeinschaft. Die Bartträger setzen sich für eine Welt ohne Rassismus, Vorurteile, Homophobie und Armut ein. Bei einem ihrer Treffen führte die Gruppe eine Spendenaktion durch. Der Erlös daraus kommt der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft mit Sitz in Düsseldorf zugute. Die insgesamt 3000 Euro sollen in die Beratungsarbeit der Gesellschaft fließen.