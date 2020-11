Entscheidung der Stadtverwaltung : Metro-Buslinie 1 in Düsseldorf wird nicht verlängert

Metro-Buslinie 1 in Düsseldorf wird nicht verlängert

Düsseldorf Die örtliche Politik hatte die Verlängerung gefordert, um den Bürgern im Düsseldorfer Norden eine Alternative zur U79 zu bieten. Diese ist oft überfüllt, unpünktlich oder fällt aus. Doch die Verwaltung lehnt das ab.

Nach Einschätzung der Rheinbahn würde die Verlängerung aber keinen oder nur einen geringen Nutzen bringen, die Einrichtung und der Betrieb jedoch hohe Kosten, vor allem für Fahrzeuge und Personal, erfordern. Die Erfahrungen der Rheinbahn zeigten zudem, dass Buslinien oft in einem deutlich höheren Maße durch andere Verkehrsteilnehmer beeinflusst werden als Straßenbahnen – was zu Unpünktlichkeit führt. „Eine parallel zur U79 verkehrende Buslinie M1, die heute bereits über 22 Kilometer lang ist und mit der Verlängerung nach Wittlaer eine Linienlänge von fast 29 Kilometern hätte, müsste konsequent durch Busspuren, Busschleusen und Bevorrechtigungen an Lichtsignalanlegen beschleunigt werden, um eine Ergänzung oder sogar Alternative zur U79 darstellen zu können“, teilte die Verwaltung im August der Bezirksvertretung 5 mit.