Umzug der Judo-Sportschule in Düsseldorf Eine alte asiatische Kampfkunst in neuen Räumen

Das nächste Kapitel der ältesten Judo-Sportschule in Düsseldorf wird demnächst geschrieben. Der Umzug von der Liebigstraße in Pempelfort an die Gaußstraße in Flingern steht an. „Das Haus an der Liebigstraße wurde verkauft und der neue Besitzer will es sanieren“, erläutert Norbert Prass, Mitinhaber der Sportschule. Dies sei aber nicht der erste Umzug der mittlerweile 75 Jahre alten Einrichtung.