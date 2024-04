Ordnung und Sicherheit in Düsseldorf Die Bürgersprechstunden des Ordnungsamtes starten

Die Abteilung Außendienste des Ordnungsamtes startet am Dienstag, 9. April, in die diesjährige Bürgersprechstunden-Saison. Die Vertreter des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) sowie der Verkehrsüberwachung werden dabei regelmäßig von der Polizei unterstützt, die ebenfalls an den Sprechstunden teilnimmt. Den Anliegen der Menschen vor Ort wird in der Regel im Anschluss an die Sprechstunde nachgegangen.