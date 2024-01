Fördermittel für schöneres Schulleben Die Ausstattung von Grundschulen wird verbessert

Weitere Restmittel in Höhe von rund 44.000 Euro sollen für die Herrichtung beziehungsweise den Ausbau des kleinen Fußweges zwischen der Haltestelle der U 72 „Oberrather Straße“ und dem Parkplatz auf dem Bahndamm an der Waldstraße verwendet werden. Und weitere 10.400 Euro fließen in die Herrichtung des Grünstreifens an der Unterrather Straße.