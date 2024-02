Vorgarten-Wettbewerb der Stadt Düsseldorf Der Vorzeige-Vorgarten aus Benrath

Das Geld fließt umgehend in neue Projekte. So will der pensionierte Sonderschulrektor in diesem Frühjahr ein bienenfreundliches Staudenbeet anlegen. Und dann sollen auch noch Pflanzen weichen, die wie die Hortensien viel zu viel Wasser verbrauchen oder der Rhododendron, der hier nicht heimisch ist. Das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen. „Ich lerne ständig dazu und hole mir Ratschläge, wo und wie ich noch was verbessern kann“, sagt Michael Schaar, der auch als Tischbaas bei den Düsseldorfer Jonges aktiv ist. Er hofft, dass sein Garten viele Nachahmer findet. “In Deutschland gibt es 17 Millionen Vorgärten. Da gibt es Potenzial.“