Bezirkspolitik in Düsseldorf Bachrenaturierung und Spielplatzsperrung sind Themen der BV

1. Der Abschnitt des Kittelbaches in Kaiserswerth zwischen der Mündung in den Rhein und der Niederrheinstraße befindet sich unter anderem aufgrund einer schlechten Struktur in einen unbefriedigenden ökologischen Zustand. Deshalb soll das Gewässer umgestaltet, zum Beispiel gewunden geführt werden und beschattete und belichtete Strecken und eine Fischaufstiegsanlage erhalten. Das Projekt, das gut 3,3 Millionen Euro kosten wird, wird zunächst den Bezirkspolitikern vorgestellt. Entscheiden über die Umsetzung wird der Stadtrat dann am 27. Juni. Baubeginn soll 2031 sein, die Bauzeit wird mit circa 24 Monate veranschlagt.