Unterführungen in Düsseldorf Ein Angstraum soll verschwinden

Diesem Wunsch wird nun nachgekommen, wie die Verwaltung in der Bezirksvertretung mitteilt. Sie erklärt aber zunächst, dass beide Unterführungen eigentlich ausreichend verkehrssicher beleuchtet seien. „Es kommt jedoch seit Jahren zu Manipulationen an den Beleuchtungsanlagen, insbesondere durch besprühen mit Farbe der an der Wand montierten Leuchten“, wird eingeräumt. In den Unterführungen werden die Leuchten nun von der Wand entfernt und unter die Decke montiert. Gleichzeitig werden Leuchten mit hoher Schlagfestigkeit und Anti-Graffiti-Beschichtung eingesetzt und auf LED umgestellt. „Eine Manipulation durch Dritte kann durch den Wechsel des Montageortes nicht ausgeschlossen werden, eine Montage außerhalb des Handbereiches ist nicht möglich. Die Decke ist, im Gegensatz zu den Wänden jedoch heute nicht mit Graffiti besprüht“, erklärt die Verwaltung. Eine Umsetzung soll im ersten Halbjahr 2024 erfolgen.