Termin ist am 4. Juni im Bürgerhaus Reisholz Bürger sollen sich an neuem Gründordnungsplan beteiligen

Die Grün- und Freiflächen sollen einen möglichst vernetzten Raum für Pflanzen und Tiere bieten und das Stadtbild in einem oft dynamischen städtebaulichen Entwicklungsprozess gliedern und gestalten. Sie müssen immer mehr Funktionen erfüllen und diesen auch gewachsen sein. Neben der unmittelbar wirksamen Pflege und Unterhaltung der einzelnen Anlagen bedarf es hierfür planerischer Strategien, die das Grünsystem in der Stadt insgesamt in den Fokus nehmen. Die Wünsche und Bedürfnisse der hier lebenden Menschen, die die Grün- und Freiflächen nutzen, spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum organisiert die Stadt seit einigen Jahren für jeden Grünordnungsplan eine zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung – zuerst im Rahmen der Bestandserfassung und Analyse in Form einer Online-Befragung und anschließend zur Abstimmung des Zielkonzepts in Gestalt einer Werkstatt für Bürgerinnen und Bürger.