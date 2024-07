Gut gemacht Mit Eis Freude, mit Laufen Hoffnung gespendet

Spendenlauf Am Benefizlauf der Welthungerhilfe, der zum zweiten Mal in Düsseldorf durchgeführt wurde, nahmen diesmal gut 1200 Läufer teil, um im Oberbilker Volksgarten ihre Runden für den guten Zweck zu drehen. Von ambitionierten Sportlern bis hin zu gemütlichen Walkern hatten die Teilnehmer die Wahl, über welche Distanz und in welchem Tempo sie laufen wollten. Auf der 5-Kilometer-Strecke waren Amelia Pooch und Lennart Bucher die schnellsten Sportler, während Rebecca Bein und Jens Seggewiß die 10-Kilometer-Runde für sich entschieden. Das größte Team in diesem Jahr stellte die Stadt Düsseldorf mit mehr als 60 Läufern. Insgesamt kamen so rund 32.000 Euro zusammen, mit denen Projekte gegen Hunger in Sierra Leone unterstützt werden sollen. Und wer nicht genug von der #ZeroHungerRun-Stimmung bekommt, am 22. September startet zum 7. Mal der Spendenlauf in Bonn.