Schulbau in Düsseldorf : Neue Klassenräume für das Max-Weber-Berufskolleg

Bilk Mit einem Neubau soll die Ausstattung des Max-Weber-Berufskollegs modernisiert werden. Außerdem bekommen die Schüler zukünftig ein Essensangebot vor Ort.

Nach Fertigstellung werden den Schülern elf neue Klassenräume, ein naturwissenschaftlicher Fachraum, ein Multifunktionsraum Physik und ein Aufenthaltsraum mit Bistro zur Verfügung stehen. Die Dependance an der Gneisenaustraße, die in einigen Räumen der dort ansässigen Grundschule untergebracht sind, wird dann geschlossen. „Als die Berufskollegs in den 1970er Jahren in Betrieb gingen, waren sie modern, platzten aber schnell aus allen Nähten und wir mussten Dependancen suchen“, erläutert Walter-Eucken-Berufskolleg-Schulleiterin Heike Joerß. „Wir sind unglaublich froh darüber, dass die Stadt uns die Möglichkeit gibt, uns am Standort zu entwickeln. Mit dem Erweiterungsbau werden wir wieder auf der Höhe der Zeit sein.“