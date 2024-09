Sitzung am 2. Oktober Bezirksvertretung drängt auf Kittelbach-Renaturierung

Die Bezirksvertretung 6, zuständig für die Stadtteile Lichtenbroich, Unterrath, Rath und Mörsenbroich, tagt am Mittwoch, 2. Oktober, um 17 Uhr in der Schulaula der Joachim-Neander-Schule, Rather Markt 2. Die Sitzung ist öffentlich. Die Tagesordnung sowie die Sitzungsunterlagen stehen online unter www.duesseldorf.de/medienportal/sitzungen. Thema ist dann auch eine Bauvoranfrage für den Neubau der Grundschule Rather Kreuzweg.