Stadtteilpolitik in Düsseldorf : Verkehr ist wichtiges Thema bei der Bezirksvertretung

Zwischen den Haltestellen Rather Broich und Rather Waldstadion wünschen die Politiker eine neue Haltestelle. Die Verwaltung lehnt das ab. Foto: Julia Brabeck

Bezirk 6 Über mehr als 60 Tagesordnungspunkte müssen die Bezirkspolitiker in einer Sondersitzung beraten. Dabei geht es unter anderem um die Erweiterung der Airport-City und eine neue Stadtbahnhaltestelle.

Am Mittwoch, 20. Mai, tagt die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Lichtenbroich und Mörsenbroich). Beginn ist um 17 Uhr, diesmal in der Aula der Heinrich-Heine-Gesamtschule, Graf-Recke-Straße 170. Einlass ist ab 16.45 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich und endet um 19 Uhr. Die Unterlagen können vorab online eingesehen werden unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html.

Gespräche in Dinslaken laufen : Lkw-Verkehr an Hünxer Straße ist unzumutbar

2. Die Verwaltung wurde von der Bezirksvertretung gebeten zu prüfen, ob in der Mitte zwischen den Haltestellen Rather Broich und Rather Waldstadion eine zusätzliche Haltestelle für die U72 eingerichtet werden kann. Damit sollte gleichzeitig auch ein Zugang in den Wald geschaffen werden. Die Verwaltung lehnt aber eine neue Haltestelle ab.