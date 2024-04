Jahresempfang in Düsseldorf „Das Engagement hält die Gesellschaft zusammen“

Schentek hob die wichtige Rolle der BV als Bindeglied zwischen den Menschen im Stadtgebiet und der stadtweiten Politik hervor. „Bei immer größer werdenden Politikverdrossenheit sind wir angehalten, ein offenes Ohr für die Belange der Menschen zu haben.“ Als Beispiel für den „nicht unerheblichen“ Einfluss der BV nannte sie den Neubau des Förderzentrums an der Herdecker Straße. Nach Kritik durch das Gremium an der geplanten Fällung von 100 Bäumen und an der Parkplatzsituation müsse nun von der Verwaltung nachgebessert werden.