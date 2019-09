Düsseldorf-Kaiserswerth : Neue Pläne für den Supermarkt

Diese Animation für einen neuen Supermarkt in Kaiserswerth wurde bereits 2014 vorgestellt. Jetzt wird über ein überarbeitetes Konzept beraten. Foto: Stadt Düsseldorf

Nord Bei der Sitzung der Bezirksvertretung 5 in Düsseldorf geht es um die Umgestaltung des Kaiserswerther Marktes.

Am Dienstag, 10. September, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum). Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 23, und ist öffentlich. Die Sitzungsunterlagen können online unter www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo.html eingesehen werden.

Was steht unter anderem auf der Tagesordnung?

1. Ein Bebauungsplanentwurf für den Supermarkt am Dreiecksparkplatz

3. Ein Antrag der SPD-Fraktion zu mehr Parkplätzen in Stockum

1. Bereits vor sieben Jahren wurde in dem Gremium der Bauantrag für einen Vollsortimenter eingereicht. Seitdem hat sich nichts auf dem Dreiecksparkplatz an der Niederrheinstraße getan. Jetzt werden den Politikern zwei Varianten für den Bau eines Supermarktes vorgelegt. Diese müssen entscheiden, welches Konzept endlich umgesetzt werden soll. Beiden Plänen gemeinsam ist, dass der Supermarkt über dem vorhandenen Parkplatz errichtet werden soll, damit die Stellplätze erhalten bleiben. Unterschiede gibt es zum Beispiel bei der Anbindung des Areals für Fußgänger und Radfahrer.

2. Viele Jahre wurde an einem Konzept zur Neugestaltung des historischen Platzes gefeilt. Jetzt müssen die Planungen neu erstellt werden. Schuld daran sind umfangreiche archäologische Funde, die nicht beschädigt werden dürfen. Zudem sollte das Areal soweit wie möglich frei von Autos gehalten werden, wenn die Stadt für die mehrere Millionen Euro teuren Arbeiten Fördermittel von Bund und Land erhalten will. Das war bislang aber nicht vorgesehen. Die Politiker müssen nun abstimmen, wie die neuen Planungen aussehen sollen. Fest steht: Die neuen Voraussetzungen führen zu weiteren Verzögerungen.

3. Vor einigen Monaten ist ein Discounter in die Ladenzeile Stockum eingezogen. Das führt wieder zu einer hohen Frequentierung. Da viele Kunden mit dem Auto anfahren, möchte die SPD für die Einrichtung von weiteren Parkmöglichkeiten im Umfeld der Ladenzeile sorgen. Sie schlägt dafür den Fahrbahnrand an der Kaiserswerther Straße zwischen den Geschäften und dem Park am Edith-Stein-Weg vor.