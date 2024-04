Sitzung der Bezirksvertretung 10 BV 10 diskutiert über Route des Radschnellwegs

In der gemeinsamen Sitzung des Seniorenrates und des Kinderparlamentes Ende März hatte das Kinderparlament einstimmig die Forderung nach einer Herabsetzung der Altersbegrenzung für den Jugendrat von derzeit 14 Jahren auf zwölf Jahren beschlossen. Das würden auch die Mitglieder der BV 10 unterstützen wollen. In dem gemeinsamen Antrag heißt es: „Die Herabsetzung des passiven Wahlrechtes von 14 auf zwölf Jahre könnte eine Lösung sein, politische Mitbestimmung in Garath auch in der Zeitspanne des 12. bis 14. Lebensjahres sicherzustellen. Die Bezirksvertretung 10 ist jedoch grundsätzlich auch für andere Lösungen offen, die weiterhin eine politische Partizipation der ehemaligen Mitglieder des Kinderparlamentes ermöglicht.“