Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2025 Bezirkspolitiker kritisieren eine mögliche Abspaltung von Urdenbach

Warum es diese Diskussion überhaupt gibt? Nach einem Gerichtsurteil müssen Wahlkreise so geschnitten sein, dass alle eine ähnliche Anzahl von Wahlberechtigten haben, damit jede Stimme gleich viel zählt. Deswegen muss in Garath und Hellerhof gehandelt werden. Bereits für die Kommunalwahl 2020 war die Paulsmühle stadtbezirkübergreifend mit Garath-Ost zu einem Wahlbezirk zusammengelegt worden. Die Stadtverwaltung möchte aber lieber Wahlbezirke so gestalten, dass sie in einem Stadtbezirk liegen. Ob das sein muss, sehen viele Stadtteilpolitiker anders.