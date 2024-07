Brauchtum in Düsseldorf Benrather Schützen eröffnen feierlich ihren neuen Platz

Im Rahmen des Schützenfestes stand am Wochenende noch ein umfangreiches Programm an. Dazu gehörte auch die Parade vor dem Schloss Benrath am Sonntag. „Alles ist wunderbar gelaufen. Insgesamt waren etwa 350 Menschen da, das ist natürlich auch für das Schloss Benrath klasse.“ Noch bis Dienstag wird gefeiert. Am Montag steht der Klompenball an, am Dienstag folgt der Krönungsball.