Schulprojekt Benrather Rochade Schulneubauten werden etwas später fertig

Der Schulausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am 27. Februar noch einmal mit dem dreistelligen Millionenprojekt. Die Politik soll Lieferung und Montage von Ausstattung und Inventar in Höhe von 5,4 Millionen Euro (brutto) sowie jährliche Nettofolgekosten in Höhe von 538.499 Euro freigeben. Das letzte Wort hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 21. März. Aus Gründen der Nachhaltigkeit werde im Rahmen der Neubeschaffungen geprüft, inwiefern das derzeit noch vorhandene und funktionsfähige Mobiliar vereinzelt an anderen Standorten sinnvoll eingesetzt werden könne.