Radwettbewerb Petit Départ für Kinder und Jugendliche Auf breiten Reifen auf die Stadionrunde

Während im vergangenen Jahr viele den Einkaufskorb auf dem Gepäckträger gelassen hatten, muss man jetzt danach suchen. Nur eine Teilnehmerin ist mit Korb unterwegs, hat darin sogar ihr schweres Fahrradschloss deponiert. Dabei sein ist eben manchmal mehr. So mag es auch die Teilnehmerin sehen, die mit einem echten Kinderrad an den Start geht – in rosa Prinzessin-Lillifee-Ausstattung, ohne Gangschaltung, kleine 20er Reifen. Beim Slalomfahren mag es von Vorteil sein, auf der Langdistanz ist sie chancenlos. Macht nichts. Das Mädchen fährt dennoch mit, verliert aber schon in der ersten Runde an Boden. Überdies hat sie das Licht an ihrem Rad an. Das erschwert das Treten zusätzlich. Matthias Lauer von der SG, der den Renntag kommentiert, fordert für die letzte Teilnehmerin an diesem Tag einen besonderen Applaus. Der kommt lautstark und unterstützend.