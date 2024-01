Sanierung von Schulanlagen Ausstattung von Kitas und Schulen wird verbessert

40.000 Euro werden am Max-Planck-Gymnasiumn in Stockum in die Erneuerung des Fußbodenbelags des Verwaltungstraktes investiert. Dieser weist starke Abnutzungsspuren auf und wurde bereits mehrfach an einigen Stellen ausgebessert. „Aufgrund des Alters des Bodenbelages ist mit weiteren Schadstellen zu rechnen, sodass eine Erneuerung allein schon aus wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll ist“, teilt die Verwaltung mit. Weitere 84.000 Euro sollen in die dringend notwendige Sanierung des stark abgenutzten Tartanplatzes fließen, der von der Schule und Vereinen genutzt wird.