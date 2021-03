Weiterbau des geschützten Radweges vorerst gestoppt : Hafen-Anwohner fordern Mitspracherecht

Anwohner Michael Di Figlia vor der Einfahrt, in der aktuell viele Lastwagen wenden und dabei auch schon mal Poller umfahren. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Michael Di Figlia und Moritz Boße leben beide am Rande des Gewerbegebietes und sind gespant, ob die Politik am Mittwoch den Vorschlag der Verwaltung gutheißt, weitere Lkw-Parkplätze auszuweisen. Der geschützte Radweg soll erst später weitergebaut werden.

Michael Di Figlia ist empört. Alle, sagt er, hätten in Düsseldorf anscheinend eine Lobby: Radfahrer genauso wie Unternehmer, nur die Anwohner nicht. Heute sollen die Mitglieder des Ordnungs- und Verkehrsauschusses über einen zeitlich befristeten Baustopp des geschützten Radweges entlang der Straße Am Trippelsberg entscheiden. Dagegen läuft unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Sturm.

Weil ein im Reisholzer Hafen ansässiges Unternehmen gerichtlich gegen den dadurch bedingten Wegfall von Parkplätzen vorgeht, hat die Verwaltung Maßnahmen entwickelt, die die Bedenken der Unternehmen zerstreuen sollen. So soll die Wendeschleife am Karweg Lkw-gerecht ausgebaut werden, dort, wie auch an der Reisholzer Werftstraße, sollen zudem weitere Parkflächen für Lkw entstehen.

Info Heute entscheidet der Verkehrsausschuss Termin Heute ab 17 Uhr tagt der städtische Ordnungs- und Verkehrsausschuss im Plenarsaal des Rathauses.



Livestream Die Sitzung wird aber auch per Livestream übertragen www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo.de.

Ihn, sagt Michael Di Figlia, der nicht nur selber dort lebt, sondern auch mehrere Häuser besitzt, habe niemand nach seiner Meinung gefragt. Das fordert er vor einem Beschluss nun ein. Seit mehreren Jahren kämpft er für eine Verkehrsberuhigung am Übergang zur Wohnbebauung.

Vor allem seit sich auf der Straße Am Trippelsberg weitere Logistiker angesiedelt hätten, gäbe es eine Zunahme an Lkw- und Wendeverkehr. Ein Klagelied könne der Mieter im ersten Haus singen, berichtet Di Figlia, in der abgesperrten Einfahrt gleich daneben versuchten Lkw schon ab 3 Uhr morgens, zu wenden.

Auch Moritz Boße, der vor vier Jahren mit seiner Frau an den Karweg gezogen ist, hofft, dass die Politik die Maßnahmen nicht einfach abknickt. Er sei nicht gegen den geschützten Radweg. Er habe schon vor einem halben Jahr die Verwaltung angeschrieben, dass er sich sorgt, dass sich dann die Situation am Karweg weiter verschlechtert, erzählt er. Dort lebten 40 Personen in den Wohnungen der SWD sowie 144 in der Flüchtlingsunterkunft, darunter viele Kinder, die bislang auf der Straße spielten. Schon jetzt werde die Straße verstärkt von Lkw-Fahrern über Nacht oder über das Wochenende genutzt. Überall liege Müll herum.

Grünen-Mitglied Andreas Schardt zeigte in der Sitzung der Bezirksvertretung 9 einen Lösungsansatz auf: Bau eines Lkw-Parkplatzes auf einem Grundstück im Hafen, der den Fahrern auch eine Sanitäranlage bietet. Bezahlt übrigens nicht vom Steuerzahler, sondern von den Firmen. Dann müsste niemand seinen Lastwagen am Straßenrand abstellen, und der geschützte Radweg könnte umgesetzt werden. Schardt arbeitet bei Thyssenkrupp Steel Europa, dort wird gerade für den Standort Duisburg ein innovatives Werkstor-Konzept umgesetzt. Natürlich ist der Reisholzer Hafen nicht vergleichbar. Doch die Probleme sind in beiden Fällen die selben. Und so funktioniert das bei Thyssenkrupp Steel: Es gibt eine Vorabanmeldung via App, das habe sich mittlerweile etabliert, berichtet eine Sprecherin auf Anfrage, der Anlieferverkehr lasse sich wesentlich besser managen. Der Autohof vor dem Werkstor ist mit 34 Stellplätzen ausgestattet, die ab Ostern auch vorab online gebucht werden können. Dort stehen den Fahrern Sanitäranlagen zur Verfügung.