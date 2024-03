Umsetzung kostete 50.000 Euro Anatol-Skulpturen für das Kobi-Gymnasium

Auf einem schmalen Stück Grün zwischen Koblenzer Straße und dem naturwissenschaftlichen Anbau des Kobi gehen die beiden 3,40 Meter großen Skulpturen einen Dialog miteinander ein. Passenderweise tragen sie den Namen „Die Wächter“. Doch sie sollen die Mitglieder der Schulgemeinschaft nicht über-, sondern bewachen. Oberbürgermeister Stephan Keller fand in seiner Rede gleich noch mehr passende Begriffe: „Beschützen, bewahren, aufeinander aufpassen.“ Er verband das mit dem Appell an die Zuhörer des kleinen Festaktes, zu dem die Schule eingeladen hatte, wachsam zu sein, in einer Zeit, in der man die Werte Freiheit und Menschlichkeit und den Frieden wieder so dringend schützen müsse.