Verkehrsaktion in der Paulsmühle Kita-Kinder hoffen auf Rücksichtnahme

Jinan (6) ist wie alle anderen Kindergartenkinder mit Feuereifer dabei. Aufgereiht stehen sie wie an der Perlenschnur gezogen hinter einem gespannten Flatterband an der Ausfahrt des Parkhauses des Albrecht-Dürer-Berufkollegs in der Paulsmühle. Um 15 Uhr ist dort Schulschluss, und dann geht es auch für die Schüler, die mit dem Auto gekommen sind, nach Hause. Da sich längst nicht alle von ihnen an die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometer in der kleinen Stichstraße halten, haben die beiden anliegenden Kindertagesstätten gemeinsam mit dem Dürer-Kolleg und den Bezirkspolizisten in dieser Woche an zwei Tagen eine Verkehrsaktion gemacht.